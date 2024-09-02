У МЗС Китаю прокоментували погрози РФ: У ядерній війні неможливо перемогти

МЗС Китаю у відповідь на чергові ядерні погрози російських можновладців нагадав Москві, що ядерну війну неможливо виграти, і закликав "усі сторони" виявляти стриманість для зменшення стратегічних ризиків. Про це на брифінгу сказала речниця МЗС КНР Мао Нін, коментуючи на недільну заяву заступника очільника МЗС Росії Сергія Рябкова про плани Москви внести зміни до своєї ядерної доктрини, щоб розширити перелік випадків застосування ядерної зброї, повідомляє Укрінформ.

"Ми бачили це повідомлення (із заявою Рябкова – ред.). Китай неодноразово наголошував, що ядерну зброю не можна використовувати для розв’язання ядерної війни, ядерну зброю не можна застосовувати для ведення бойових дій" , - сказала Мао.

Вона нагадала, що в січні 2022 року лідери п’яти ядерних держав (Сполучених Штатів, Китаю, Великої Британії, Франції та Росії – ред.) виступили зі спільною заявою, в якій підкреслили, що ядерну війну неможливо виграти і не можна допустити її початку.

"За нинішніх обставин важливо, щоб усі сторони зберігали спокій, виявляли стриманість і працювали разом, аби за допомогою діалогу та консультацій спільними зусиллями заспокоїти ситуацію, сприяти деескалації і зменшити стратегічні ризики" , - зазначила дипломат.

Як повідомлялося, заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков в інтерв’ю російському пропагандистському агентству ТАСС, опублікованому в неділю, заявив, що Росія змінить свою ядерну доктрину на основі аналізу конфліктів останніх років та так званого "ескалаційного курсу" Заходу у зв’язку з СВО (так у Москві називають російську загарбницьку війну проти України – ред.).

Він не розповів подробиць запропонованих змін, проте сказав, що зараз триває процес доопрацювання відповідного документа, однак про конкретні терміни його завершення і прийняття оновленої ядерної доктрини говорити поки що зарано.