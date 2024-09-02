В МИД Китая прокомментировали угрозы РФ: В ядерной войне невозможно победить

МИД Китая в ответ на очередные ядерные угрозы российских чиновников напомнил Москве, что ядерную войну невозможно выиграть, и призвал "все стороны" проявлять воздержание для уменьшения стратегических рисков. Об этом на брифинге сказала представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя на воскресное заявление заместителя главы МИД России Сергея Рябкова о планах Москвы внести изменения в свою ядерную доктрину, чтобы расширить перечень случаев применения ядерного оружия, сообщает Укринформ.

"Мы видели это сообщение (с заявлением Рябкова – ред.). Китай неоднократно отмечал, что ядерное оружие нельзя использовать для разрешения ядерной войны, ядерное оружие нельзя применять для ведения боевых действий" , - сказала Мао.

Она напомнила, что в январе 2022 года лидеры пяти ядерных государств (Соединенных Штатов, Китая, Великобритании, Франции и России – ред.) выступили с общим заявлением, в котором подчеркнули, что ядерную войну невозможно выиграть и нельзя допустить ее начала .

"При нынешних обстоятельствах важно, чтобы все стороны сохраняли спокойствие, проявляли сдержанность и работали вместе, чтобы посредством диалога и консультаций совместными усилиями успокоить ситуацию, способствовать деэскалации и уменьшить стратегические риски" , - отметила дипломат.

Как сообщалось, замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью российскому пропагандистскому агентству ТАСС, опубликованном в воскресенье, заявил, что Россия изменит свою ядерную доктрину на основе анализа конфликтов последних лет и так называемого "эскалационного курса" Запада в связи с СВО (так в Москве называют русскую захватническую войну против Украины – ред.).

Он не рассказал подробностей предложенных изменений, однако сказал, что сейчас идет процесс доработки соответствующего документа, однако о конкретных сроках его завершения и принятии обновленной ядерной доктрины говорить пока рано.