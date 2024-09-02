У серпні Україна скоротила імпорт електроенергії майже вдвічі – моніторинг

У серпні 2024 р. Україна скоротила імпорт електроенергії на 43%, у порівнянні з попереднім місяцем – до майже 474 тис. МВт-год. Про це свідчать дані моніторингу ExPro Electricity, повідомляє ExPro.

Найбільше скоротився імпорт електроенергії з Польщі, на 57,5% – до 48,2 тис. МВт-год. Найбільшу частку у структурі імпорту і надалі займає Угорщина, 43%.

Експорт електроенергії відсутній з 12 травня 2024 р..

У порівнянні з серпнем 2023 р., імпорт електроенергії цьогоріч зріс у 4 рази. Загалом за червень-серпень 2024 р. було імпортовано понад 2,1 млн МВт-год електроенергії, що майже втричі більше ніж загальний обсяг імпорту за весь 2023 р.

Як повідомлялося раніше в ExPro, пік імпорту електроенергії цьогоріч був у червні – понад 858 тис. МВт-год.