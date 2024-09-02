В августе Украина сократила импорт электроэнергии почти вдвое – мониторинг

В августе 2024 г. Украина сократила импорт электроэнергии на 43% по сравнению с предыдущим месяцем – до почти 474 тыс. МВт-час. Об этом свидетельствуют данные мониторинга ExPro Electricity, сообщает ExPro.

Больше сократился импорт электроэнергии из Польши, на 57,5% - до 48,2 тыс. МВт-час. Наибольшую долю в структуре импорта продолжает занимать Венгрия, 43%.

Экспорт электроэнергии отсутствует с 12 мая 2024 года.

По сравнению с августом 2023 г. импорт электроэнергии в этом году вырос в 4 раза. В целом за июнь-август 2024 г. было импортировано более 2,1 млн МВт-ч электроэнергии, что почти в три раза больше общего объема импорта за весь 2023 г.

Как сообщалось ранее в ExPro, пик импорта электроэнергии в этом году был в июне – более 858 тыс. МВт-ч.