Міноборони: На озброєння ЗСУ надійде вітчизняний бронетранспортер "Хорунжий"

Міноборони повідомило, що кодифікувало та допустило до постачання у ЗСУ вітчизняний бронетранспортер "Хорунжий", який є результатом глибокої модернізації радянського БТР-60, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє сайт Міноборони.

"Корпус українського бронетранспортера виготовлений із високоякісної фінської сталі, що покращило балістичний захист машини без збільшення її маси. Також корпус захищений по периметру від куль калібру 7.62 мм зі сталевим сердечником, лобова броня витримує постріли крупнокаліберного кулемету з відстані 10 метрів".

Наголошується, що конструкція днища корпусу та спеціальних протимінних сидінь уберігає десант від наслідків підриву на вибухових пристроях, еквівалентних 6 кг тротилу.

Міноборони вказує, що "Хорунжий" значно потужніший за БТР-60, оскільки у передній частині корпусу нового українського бронетранспортера встановили дизельний двигун потужністю 330 кінських сил.

Машина здатна розганятися до понад 80 км/год, а ємність паливних баків забезпечує запас ходу у понад півтисячі кілометрів.

Бронетранспортер "Хорунжий" Фото Міноборони

"Кардинально інше компонування кузова покращило ергономіку і зручність для десантування, яке здійснюється через кормову частину бронемашини.

У новому БТР встановлена сучасна електроніка, камери відеоогляду, система кондиціонування і автономний генератор, що дозволяє бронемашині функціонувати при вимкненому двигуні", – йдеться в повідомленні.

"Хорунжий" оснащений бойовим модулем з кулеметом калібру 14.5 мм, або гарматою калібром 30х113 мм.

Зазначається, що цей БТР можуть виготовляти у 6 варіаціях: лінійний бронетранспортер, транспортувальник особового складу, санітарно-евакуаційна, ремонтно-евакуаційна, командно-штабна і самохідна мінометна машини.