Минобороны: На вооружение ВСУ поступит отечественный бронетранспортер "Хорунжий"

Минобороны сообщило, что кодифицировало и допустило к поставке в ВСУ отечественный бронетранспортер "Хорунжий", который является результатом глубокой модернизации советского БТР-60, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает сайт Минобороны.

"Корпус украинского бронетранспортера изготовлен из высококачественной финской стали, что улучшило баллистическую защиту машины без увеличения ее массы. Также корпус защищен по периметру от пуль калибра 7.62 мм со стальным сердечником, лобовая броня выдерживает выстрелы крупнокалиберного пулемета с расстояния 10 метров".

Отмечается, что конструкция днища корпуса и специальных противоминных сидений уберегает десант от последствий подрыва на взрывных устройствах, эквивалентных 6 кг тротила.

Минобороны указывает, что "Хорунжий" значительно мощнее БТР-60, поскольку в передней части корпуса нового украинского бронетранспортера установили дизельный двигатель мощностью 330 лошадиных сил.

Машина способна разгоняться до более 80 км/ч, а емкость топливных баков обеспечивает запас хода более чем в полтысячи километров.

Бронетранспортер "Хорунжий" Фото минобороны

"Кардинально другая компоновка кузова улучшила эргономику и удобство для десантирования, которое осуществляется через кормовую часть бронемашины.

В новом БТР установлена современная электроника, камеры видеообзора, система кондиционирования и автономный генератор, позволяющий бронемашине функционировать при выключенном двигателе", – говорится в сообщении.

"Хорунжий" оснащен боевым модулем с пулеметом калибра 14.5 мм, или пушкой калибром 30х113 мм.

Отмечается, что этот БТР могут изготавливать в 6 вариациях: линейный бронетранспортер, транспортировщик личного состава, санитарно-эвакуационная, ремонтно-эвакуационная, командно-штабная и самоходная минометная машины.