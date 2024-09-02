Новий посол Польщі розпочав свою роботу у Києві

Новий посол Польщі Пьотр Лукасевич почав працювати в Україні. Про це заявив речник МЗС Польщі Павел Вронський, повідомляє Укрінформ.

"Посол Павел Лукасевич сьогодні розпочинає роботу в Україні" , - зазначив Вронський.

Новим послом в Україні є 52-річний польський військовий і дипломат Пьотр Лукасевич. Він має військову освіту й упродовж своєї кар’єри займався безпековими питаннями. Зокрема, в 2004–2005 роках він перебував у місії в Іраку, в 2006 році був заступником військового аташе у Пакистані, а з 2007 по 2010 рік був військовим аташе Польщі в Афганістані.

Після звільнення з польської армії у званні полковника упродовж 2012-2014 років Лукасевич обіймав посаду посла Польщі в Афганістані. Після повернення до Польщі далі він займався науковою, публіцистичною й експертною діяльністю.

Донедавна послом Польщі в Україні був Ярослав Гузи, який приїхав до Києва у листопаді минулого року і в якого Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти 22 квітня цього року. На посаді посла Польщі в Україні Ярослав Гузи наприкінці минулого року замінив Бартоша Ціхоцького, який обіймав її з лютого 2019 року.

Раніше глава МЗС Польщі Радослав Сікорський інформував, що планується ротація понад 50-ти послів.