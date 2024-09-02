Новый посол Польши начал свою работу в Киеве

Новый посол Польши Петр Лукасевич начал работу в Украине. Об этом заявил спикер МИД Польши Павел Вронский, сообщает Укринформ.

"Посол Павел Лукасевич сегодня начинает работу в Украине" , – отметил Вронский.

Новым послом в Украине 52-летний польский военный и дипломат Петр Лукасевич. Он имеет военное образование и на протяжении своей карьеры занимался вопросами безопасности. В частности, в 2004-2005 годах он находился в миссии в Ираке, в 2006 году был заместителем военного атташе в Пакистане, а с 2007 по 2010 год был военным атташе Польши в Афганистане.

После освобождения из польской армии в звании полковника в течение 2012-2014 годов Лукасевич занимал должность посла Польши в Афганистане. После возвращения в Польшу он занимался научной, публицистической и экспертной деятельностью.

До недавнего времени послом Польши в Украине был Ярослав Гузы, приехавший в Киев в ноябре прошлого года и у которого Президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты 22 апреля этого года. В должности посла Польши в Украине Ярослав Гузы в конце прошлого года заменил Бартоша Цихоцкого, занимавшего ее с февраля 2019 года.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский информировал, что планируется ротация более 50 послов.