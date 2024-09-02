На нафтобазі в Ростовській області завершилася пожежа, яка тривала два тижні

На нафтобазі в місті Пролетарськ Ростовської області завершилася пожежа, яка розпочалася після атаки безпілотника 18 серпня. Про це пише російська агенція ТАСС із посиланням на оперативні служби, повідомляє Радіо Свобода.

"Розрахунки зараз на місці, сьогодні дивляться ще, скажімо так, про всяк випадок, тому що сильний вітер. Але відкрите горіння ліквідовано" , – сказав представник оперативних служб.

Площа пожежі на нафтобазі сягнула 10 тисяч квадратних метрів. Стверджувалося, що загрози вибуху немає, перевищення рівня шкідливих речовин також немає, тому евакуація населення не потрібна.

Унаслідок атаки безпілотника (за офіційною версією, через "падіння його уламків") спалахнули близько 20 цистерн із дизельним пальним. У районі запроваджували режим надзвичайної ситуації. До ліквідації пожежі залучали авіацію МНС, спеціальні потяги та понад 500 пожежників, 49 із яких постраждали під час гасіння вогню.

Через п’ять днів після першого удару, 23 серпня, нафтобазу в Пролетарську знову атакували дрони. Метою нової атаки могли бути цистерни з гасом, до яких вогонь спершуне дійшов.

Російська влада звинуватила в атаках на нафтобазу в Пролетарську Україну. Генштаб ЗСУ заявив, що атаку організувало Головне управління розвідки Міноборони України у взаємодії зі ЗСУ. Метою операції було названо "підрив військово-економічного потенціалу" Росії.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони регулярно зазнають обстрілів та атак безпілотників. Міноборони Росії звітує про збиті ракети і дрони над територією Росії. Київ ці повідомлення переважно не коментує.

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