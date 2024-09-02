На нефтебазе в Ростовской области завершился пожар, длившийся две недели

На нефтебазе в городе Пролетарск Ростовской области завершился пожар, начавшийся после атаки беспилотника 18 августа. Об этом пишет российское агентство ТАСС со ссылкой на оперативные службы, сообщает Радио Свобода.

"Расчеты сейчас на месте, сегодня смотрят еще, скажем так, на всякий случай, потому что сильный ветер. Но открытое горение ликвидировано" , – сказал представитель оперативных служб.

Площадь пожара на нефтебазе составила 10 тысяч квадратных метров. Утверждалось, что угрозы взрыва нет, превышения уровня вредных веществ тоже нет, поэтому эвакуация населения не требуется.

В результате атаки беспилотника (по официальной версии, из-за "падения его обломков") вспыхнули около 20 цистерн с дизельным горючим. В районе вводили режим чрезвычайной ситуации. К ликвидации пожара привлекали авиацию МЧС, специальные поезда и более 500 пожарных, 49 из которых пострадали во время тушения огня.

Через пять дней после первого удара, 23 августа, нефтебазу в Пролетарске снова атаковали дроны. Целью новой атаки могли быть цистерны с керосином, до которых огонь сначала не дошел.

Российские власти обвинили в атаках на нефтебазу в Пролетарскую Украину. Генштаб ВСУ заявил, что атаку организовало Главное управление разведки Минобороны Украины во взаимодействии с ВСУ. Целью операции был назван "подрыв военно-экономического потенциала" России.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину российские регионы регулярно подвергаются обстрелам и атакам беспилотников. Минобороны России отчитывается о сбитых ракетах и дронах над территорией России. Киев эти сообщения в основном не комментирует.

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