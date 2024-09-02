У Польщі понад 150 військових продовжують пошуки уламків ймовірного "Шахеда"

Понад 150 польських солдатів вирушили в понеділок на пошуки ймовірного російського безпілотника, який прилетів на територію Люблінського воєводства Польщі з території України тиждень тому, повідомляє Європейська правда.

Солдати сьогодні в основному прочісують місцевість в гміні Долгобичув (Грубешівський повіт, Люблінське воєводство). До пошуків залучені, зокрема, кінні та піші патрулі.

Акція триватиме щонайменше до сутінків, а після її завершення буде прийнято рішення, чи продовжувати її завтра. Наразі, як повідомили в Оперативному командуванні, на вівторок (3 вересня) жодних операцій не заплановано.

Поки що пошуки російського об'єкта, який зник з радарів у гміні Тишовце, не увінчалися успіхом.

Вздовж кордону з Україною вже прочесано кілька тисяч гектарів полів і лісів.

Кілька днів тому військові повідомили, що не виключають сценарію, за якого безпілотник, порушивши польський повітряний простір, повернувся назад в Україну.

Нагадаємо, 26 серпня, рано вранці, Росія здійснила масовану авіаційну атаку на Україну, в тому числі в районах поблизу кордону з Польщею. Оперативний командувач Збройних сил Польщі генерал Мацей Кліщ повідомив того дня, що о 6:43 ранку "повітряний об'єкт" залетів на польську територію на висоті українського міста Червоногрод і, ймовірно, досі там перебуває. Як пояснили військові, це, ймовірно, був "безпілотний літальний апарат".

Як відомо, після масованого обстрілу Росією України вранці 26 серпня Польща заявила про порушення її повітряного простору "повітряним об’єктом", який імовірно був безпілотником-камікадзе.

Командувач оперативного командування Збройних сил Польщі Мацей Кліш сказав, що об’єкт, судячи з траєкторії, швидкості та висоти, точно не був ракетою і скоріш за все йдеться про безпілотник.

Польські ЗМІ з посиланням на співрозмовників в армії повідомили, що там схиляються до версії про "Шахед" і що він пробув у повітряному просторі країни щонайменше 33 хвилини.

Нагадаємо, польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський вважає, що Польща та інші країни, що межують з Україною, "зобов'язані" збивати російські ракети ще до того, як вони увійдуть у їхній повітряний простір.