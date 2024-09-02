В Польше более 150 военных продолжают поиски обломков вероятного "Шахеда"

Более 150 польских солдат отправились в понедельник на поиски предполагаемого российского беспилотника, прилетевшего на территорию Люблинского воеводства Польши с территории Украины неделю назад, сообщает Европейская правда.

Солдаты сегодня в основном прочесывают местность в гмине Долгобычев (Грубешевский повет, Люблинское воеводство). В поисках привлечены, в частности, конные и пешие патрули.

Акция продлится по меньшей мере до сумерек, а по ее завершении будет принято решение, продолжать ли ее завтра. Как сообщили в Оперативном командовании, на вторник (3 сентября) никаких операций не запланировано.

Пока поиски российского объекта, пропавшего с радаров в гмине Тышовце, не увенчались успехом.

Вдоль границы с Украиной уже прочесано несколько тысяч гектаров полей и лесов.

Несколько дней назад военные сообщили, что не исключают сценарий, при котором беспилотник, нарушив польское воздушное пространство, вернулся в Украину.

Напомним, 26 августа, ранним утром, Россия совершила массированную авиационную атаку на Украину, в том числе в районах вблизи границы с Польшей. Оперативный командующий Вооруженными силами Польши генерал Мацей Клищ сообщил в тот день, что в 6:43 утра "воздушный объект" залетел на польскую территорию на высоте украинского города Червоногрод и, вероятно, до сих пор там находится. Как объяснили военные, это, вероятно, был "беспилотный летательный аппарат".

Как известно, после массированного обстрела Россией Украины утром 26 августа Польша заявила о нарушении ее воздушного пространства "воздушным объектом", предположительно беспилотником-камикадзе.

Командующий оперативным командованием Вооруженных сил Польши Мацей Клиш сказал, что объект, судя по траектории, скорости и высоте, точно не был ракетой и, скорее всего, речь идет о беспилотнике.

Польские СМИ со ссылкой на собеседников в армии сообщили, что там склоняются к версии о "Шахеде" и что он пробыл в воздушном пространстве страны не менее 33 минут.

Напомним, польский министр иностранных дел Радослав Сикорский считает, что Польша и другие граничащие с Украиной страны "обязаны" сбивать российские ракеты еще до того, как они войдут в их воздушное пространство.