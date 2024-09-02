Азербайджан почав імпортувати газ ще в одну європейську країну

Державна нафтова компанія Азербайджану SOCAR з 1 вересня почала постачати газ до Хорватії, повідомляє ЛігаБізнес.

Хорватія стала десятою країною, яка отримує азербайджанський газ.

"Постачання азербайджанського газу до Хорватії напередодні зимового сезону стало результатом успішної співпраці урядів Азербайджану та Хорватії. Постачання здійснюються за допомогою компанії PPD і MET Group" , – йдеться в повідомленні.

При цьому компанія не уточнює обсяги азербайджанського газу, що постачається до Хорватії.

У SOCAR наголосили, що розширення енергетичної співпраці між Азербайджаном та Хорватією "служить зміцненню енергетичної безпеки континенту", демонструючи "відданість SOCAR диверсифікації джерел енергії для внутрішніх ринків Європи".

Азербайджанський газ може замінити російський, який транспортується до Європи територією України. 4 березня 2024 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав, що Україна готова надавати послугу транзиту газу з Росії після завершення контракту, якщо її замовлять країни Євросоюзу. Насамперед йдеться про Австрію і Словаччину, які імпортують газ із РФ через Україну.

Одна з пропозицій, які обговорюються, – угода про заміну російського газу на азербайджанський, казав на початку липня президент України Володимир Зеленський.

22 липня президент Азербайджану Ільхам Алієв підтвердив, що його країна готова постачати газ до ЄС через Україну після припинення контракту з Газпромом наприкінці 2024 року.