Азербайджан начал импортировать газ еще в одну европейскую страну

Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR с 1 сентября начала поставлять газ в Хорватию, сообщает Лига.Бизнес.

Хорватия стала десятой страной, получающей азербайджанский газ.

"Поставки азербайджанского газа в Хорватию в преддверии зимнего сезона стало результатом успешного сотрудничества правительств Азербайджана и Хорватии. Поставки осуществляются с помощью компании PPD и MET Group" , – говорится в сообщении.

При этом компания не уточняет объемы поставляемого в Хорватию азербайджанского газа.

В SOCAR подчеркнули, что расширение энергетического сотрудничества между Азербайджаном и Хорватией "служит укреплению энергетической безопасности континента", демонстрируя "приверженность SOCAR диверсификации источников энергии для внутренних рынков Европы".

Азербайджанский газ может заменить российский, транспортируемый в Европу по территории Украины. 4 марта 2024 года премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что Украина готова предоставлять услугу транзита газа из России после завершения контракта, если ее закажут страны Евросоюза. В первую очередь речь идет об Австрии и Словакии, импортирующих газ из РФ через Украину.

Одно из обсуждаемых предложений – соглашение о замене российского газа на азербайджанский, говорил в начале июля президент Украины Владимир Зеленский.

22 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердил, что его страна готова поставлять газ в ЕС через Украину после прекращения контракта с Газпромом в конце 2024 года.