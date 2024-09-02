У СБУ не було зауважень щодо призначення начштабу Сил безпілотних систем – нардеп

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на засіданні комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки розповів, що Служба безпеки України не мала зауважень щодо призначення скандального Романа Гладкого на посаду начальника штабу Командування Сил безпілотних систем. ﻿﻿Про це заявив секретар оборонного парламентського комітету Роман Костенко, повідомляє Українська правда.

"На сьогоднішньому (2 вересня) засіданні комітету ставили питання про призначення Гладкого на посаду начальника штабу Командування Сил безпілотних систем, зокрема, чи проводилися перевірки щодо нього. Головнокомандувач відповів, що Гладкий досвідчений, пройшов навчання в Канаді, а до цього був начальником штабу Командування Військово-морських сил. Він пройшов усі перевірки. З боку СБУ зауважень не було. Тому його вирішили призначити" , – сказав депутат.

Крім того, Костенко повідомив, що командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський під час онлайн-включення на засідання сказав, що вважає Гладкого професійною людиною і не має до нього жодних питань.

Водночас, за словами депутата, головнокомандувач запропонував провести додаткові перевірки щодо Гладкого. Костенко зазначив, що комітет ухвалив рішення спрямувати запит на Службу безпеки України для розʼяснення ситуації.

Нагадаємо, нещодавно начальником штабу Командування Сил безпілотних систем призначили Романа Гладкого. Це викликало обурення користувачів соцмережі і спровокувало скандал.

Зокрема, аналітичний проєкт DeepState написав, що Гладкий – підозрюваний у держзраді, шпигунстві та корупції. Його дружина має російське громадянство, а донька у спортивних змаганнях представляла РФ.

В Збройних силах України звинувачення заперечили.