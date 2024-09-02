У СБУ не было замечаний по назначению начштаба Сил беспилотных систем – нардеп
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на заседании комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассказал, что Служба безопасности Украины не имела замечаний относительно назначения скандального Романа Гладкого на должность начальника штаба командования Сил беспилотных систем. Об этом заявил секретарь оборонного парламентского комитета Роман Костенко, сообщает Украинская правда.
"На сегодняшнем (2 сентября) заседании комитета ставили вопрос о назначении Гладкого на должность начальника штаба командования Сил беспилотных систем, в частности, проводились ли проверки в отношении него. Главнокомандующий ответил, что Гладкий опытный, прошел обучение в Канаде, а до этого был начальником штаба Командования Военно-морских сил. Он прошел все проверки. Со стороны СБУ замечаний не было. Поэтому его решили назначить", – сказал депутат.
Кроме того, Костенко сообщил, что командующий Сил беспилотных систем Вадим Сухаревский во время онлайн-включения на заседание сказал, что считает Гладкого профессиональным человеком и не имеет к нему никаких вопросов.
В то же время, по словам депутата, главнокомандующий предложил провести дополнительные проверки в отношении Гладкого. Костенко отметил, что комитет принял решение направить запрос в Службу безопасности Украины для разъяснения ситуации.
Напомним, недавно начальником штаба Командования Сил беспилотных систем назначили Романа Гладкого. Это вызвало возмущение пользователей соцсети и спровоцировало скандал.
В частности, аналитический проект DeepState написал, что Гладкий - подозреваемый в госизмене, шпионаже и коррупции. Его жена имеет российское гражданство, а дочь в спортивных соревнованиях представляла РФ.
В Вооруженных силах Украины обвинения отвергли.