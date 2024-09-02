Маржинальна торгівля криптоактивами

Торгівля на крипторинку з використанням отриманих від третьої сторони кредитних коштів — це високо ризикована стратегія. Її застосування потребує теоретичних знань та розуміння ринкової ситуації.

Сьогодні ми розглянемо використання методу маржинальної торгівлі при укладанні криптовалютних угод, його переваги та недоліки.

Що таке кредитне плече та маржа

Leverage (кредитне плече, умовно позначається знаком “х”) — це пропорція між власним капіталом трейдера та сумою кредиту, наданого криптобіржею для проведення торгових операцій. Завдяки цьому інструменту трейдер може укласти більше угод, що збільшує вірогідність кратного збільшення потенційного прибутку від торгівлі криптовалютами.

Кредит біржа надає під заставу певної суми. Її розмір — це і є маржа. Вона служить гарантією повернення позичених коштів. Крім того, за користування кредитними коштами потрібно сплатити комісію — її суму кожна криптобіржа визначає самостійно. Залежно від обсягу власного капіталу кредитне плече для відкриття угоди може становити 1х, 2х, 3х, 5х, 10х тощо.

Зазначимо, що, крім купівлі чи продажу криптовалюти на спотовому ринку, цифрові активи можна придбати в обмінниках. Щоб обрати криптообмінник з якісним сервісом, варто попередньо порівняти їх характеристики та умови купівлі/продажу

Що треба знати про стратегії маржинальної торгівлі криптоактивами

Вибір стратегії маржинальної торгівлі здійснюється зазвичай залежно від прогнозованих для кожного активу позицій. Так, довгу позицію (Long) відкривають, як правило, в очікуванні подальшого зростання вартості активу. Головна ціль — це продаж монет після того, як курс зросте. Заробітком буде різниця між початковою та кінцевою ціною з урахуванням суми позики.

Якщо прогнозується зниження ціни, то трейдер відкриває коротку позицію (Short) і продає актив. Коли вибрана криптовалюта подешевшає — купує таку ж кількість монет. При цьому платить за них менше, отримуючи прибуток. Кредитні кошти повертаються на криптобіржу з відсотками.

Під час маржинальної торгівлі потрібно враховувати такий чинник, як Margin Fraction — частка власних коштів на “заставному” рахунку відносно суми кредиту. Щоб угода не була завчасно ліквідована, їх співвідношення не повинно бути нижче визначеного мінімального рівня. Якщо сума власного капіталу зменшується, платформа надсилає трейдеру попередження Margin Call (маржин-кол). Щоб позиція залишилася відкритою, потрібно поповнити рахунок.

Плюси та мінуси маржинальної торгівлі на крипторинку

Маржинальна торгівля — вигідний інструмент для роботи з криптоактивами. Як і будь-який інший метод, він має свої плюси та мінуси.

До основних переваг відносять такі:

диверсифікація торгівлі. Можливість відкривати довгі та короткі позиції, маючи відносно невелику суму власних грошей, збільшує ймовірність отримати прибуток при будь-якій динаміці на ринку;

швидке відкриття позицій. Торгову угоду можна укласти, не переказуючи на свій рахунок значну суму;

збільшення потенційного прибутку. Завдяки кредитному плечу є можливість здійснювати торгові операції на суму, що в кілька разів перевищує власні фінансові ресурси.

Маржинальна торгівля може бути ефективною як під час росту ринку, так і під час падіння.

Основним мінусом торгівлі з використанням кредитних коштів є високий ризик фінансових збитків. Ймовірність втрат зростає зі збільшенням шансів на отримання прибутку. Трапляється, що збитки перевищують стартові інвестиції і трейдер отримує борги.

Щоб знизити ризики невдачі, потрібно навчитися ними управляти, уважно відстежувати ситуацію на ринку та динаміку криптовалют, уміти об’єктивно оцінювати обставини.

Ще один мінус — можливе передчасне закриття позиції через її ліквідацію у випадку зменшення вартості власних активів відносно суми кредитних коштів.

Як бачимо, маржинальна торгівля розширює можливості трейдерів здійснювати торгові операції та дозволяє збільшити ймовірні прибутки, але тільки у випадку ретельного планування та об’єктивного оцінювання ситуації.

Олег Малютін, автор розділу Курс Finance