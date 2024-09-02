Маржинальная торговля криптоактивами

Торговля на крипторынке с использованием полученных от третьей стороны кредитных средств — это высоко рискованная стратегия. Ее применение требует теоретических знаний и понимания рыночной ситуации.

Сегодня мы рассмотрим использование метода маржинальной торговли при заключении криптовалютных сделок, его преимущества и недостатки.

Что такое кредитное плечо и маржа

Leverage (кредитное плечо, условно обозначаемое знаком “х”) — это пропорция между собственным капиталом трейдера и суммой кредита, предоставленного криптобиржей для проведение торговых операций. Благодаря этому инструменту трейдер может заключить больше сделок, что увеличивает вероятность кратного увеличения потенциальной прибыли от торговли криптовалютами.

Кредит биржа предоставляет под залог определенной суммы. Ее размер — это и есть маржа. Она служит гарантией возврата заемных средств. Кроме того, за пользование кредитными средствами нужно уплатить комиссию — ее сумму каждая криптобиржа определяет самостоятельно. В зависимости от объема собственного капитала кредитное плечо для открытия сделки может составлять 1х, 2х, 3х, 5х, 10х и т.п.

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Что нужно знать о стратегии маржинальной торговли криптоактивами

Выбор стратегии маржинальной торговли осуществляется обычно в зависимости от прогнозируемых для каждого актива позиций. Так, длинную позицию (Long) открывают, как правило, в ожидании дальнейшего роста стоимости актива. Главная цель — это продажа монет после того, как курс вырастет. Заработком будет разница между начальной и конечной ценой с учетом суммы ссуды.

Если прогнозируется понижение цены, то трейдер открывает короткую позицию (Short) и продает актив. Когда выбранная криптовалюта подешевеет — покупает такое же количество монет. При этом платит за них меньше, получая прибыль. Кредитные средства возвращаются на криптобиржу с процентами.

При маржинальной торговле следует учитывать такой фактор, как Margin Fraction — доля собственных средств на «залоговом» счете в отношении суммы кредита. Чтобы сделка не была заранее ликвидирована, их соотношение не должно быть ниже определенного минимального уровня. Если сумма собственного капитала уменьшается, платформа посылает трейдеру предупреждение Margin Call (маржин-колл). Чтобы позиция осталась открытой, нужно пополнить счет.

Плюсы и минусы маржинальной торговли на крипторынке

Маржинальная торговля — выгодный инструмент для работы с криптоактивами. Как и любой другой метод, у него есть свои плюсы и минусы.

К основным преимуществам относят следующие:

диверсификация торговли. Возможность открывать длинные и короткие позиции, имея относительно небольшую сумму своих денег, увеличивает вероятность получить прибыль при любой динамике на рынке;

быстрое открытие позиций. Торговое соглашение можно заключить, не переводя на свой счет значительную сумму;

увеличение потенциальной прибыли. Благодаря кредитному плечу есть возможность совершать торговые операции на сумму, в несколько раз превышающую собственные финансовые ресурсы.

Маржинальная торговля может быть эффективна как при росте рынка, так и при его падении.

Основным минусом торговли с использованием кредитных средств является высокий риск финансового ущерба. Вероятность потерь возрастает с увеличением шансов на получение прибыли. Случается, что ущерб превышает стартовые инвестиции и трейдер получает долги.

Чтобы снизить риски неудачи, нужно научиться управлять ими, внимательно отслеживать ситуацию на рынке и динамику криптовалют, уметь объективно оценивать обстоятельства.

Еще один минус — возможное преждевременное закрытие позиции из-за ее ликвидации в случае уменьшения стоимости собственных активов относительно суммы кредитных средств.

Как видим, маржинальная торговля расширяет возможности трейдеров совершать торговые операции и позволяет увеличить вероятные прибыли, но только в случае тщательного планирования и объективной оценки ситуации.

Олег Малютин, автор раздела Курс Finance