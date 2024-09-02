РФ було б дуже складно вести війну без допомоги Китаю – прем'єр Данії
Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен вважає, що РФ не змогла б продовжувати війну проти України, якби їй не допомагав Китай. Про це вона заявила в інтерв'ю Financial Times, повідомляє Цензор.НЕТ.
Глава уряду Данії наполягає на більшому усвідомленні ролі Китаю в тому, що він дозволив Росії продовжити війну в Україні.
"Я не думаю, що Росія могла б продовжувати цю повномасштабну війну і водночас діяти так, як вона це робить в інших регіонах світу, без допомоги Китаю", - зазначила Фредеріксен.
На думку прем'єрки Данії, Європа повинна більше інвестувати у власні технології. Вона не уточнила, чи потрібні торгові обмеження, щоб відучити європейську економіку від китайських товарів.