РФ было бы очень сложно вести войну без помощи Китая - премьер Дании
Премьер Дании Метте Фредериксен считает, что РФ не смогла бы продолжать войну против Украины, если бы ей не помогал Китай. Об этом она заявила в интервью Financial Times, сообщает Цензор.НЕТ.
Глава правительства Дании настаивает на большем осознании роли Китая в том, что он позволил России продолжить войну в Украине.
"Я не думаю, что Россия могла бы продолжать эту полномасштабную войну и одновременно действовать так, как она это делает в других регионах мира, без помощи Китая", - отметила Фредериксен.
По мнению премьера Дании, Европа должна больше инвестировать в собственные технологии. Она не уточнила, нужны ли торговые ограничения, чтобы отучить европейскую экономику от китайских товаров.