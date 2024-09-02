У МЗС Польщі заявили, що слова Сікорського про збиття ракет над Україною його особиста думка

Слова міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського щодо можливого збиття польською протиповітряною обороною російських ракет і дронів над територією України не є позицією уряду, а особистою думкою глави МЗС.﻿ Про це сказав речник МЗС Польщі Павел Вронський, повідомляє Укрінформ.

«Це особиста думка міністра Сікорського, а не позиція польського уряду» , - заявив Вронський.

Як він пояснив, позиція Сікорського полягає у тому, що для захисту жителів Польщі і запобігання нещастю потрібно використовувати будь-які можливості, і захист повітряного простору є обовʼязком держави.

Однак речник зовнішньополітичного відомства застеріг, що можливість збиття російських ракет і дронів на значній висоті у повітряному просторі України має бути «елементом оцінки польськими військовими, і це стосується кожного конкретного випадку».