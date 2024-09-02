В МИД Польши заявили, что слова Сикорского о сбитии ракет над Украиной его личное мнение
Слова министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского относительно возможного сбивания польской противовоздушной обороной российских ракет и дронов над территорией Украины не является позицией правительства, а личным мнением главы МИД. Об этом сказал спикер МИД Польши Павел Вронский, сообщает Укринформ.
«Это личное мнение министра Сикорского, а не позиция польского правительства», - заявил Вронский.
Как он пояснил, позиция Сикорского состоит в том, что для защиты жителей Польши и предотвращения несчастья нужно использовать любые возможности, и защита воздушного пространства является обязанностью государства.
Однако представитель внешнеполитического ведомства предостерег, что возможность сбивания российских ракет и дронов на значительной высоте в воздушном пространстве Украины должна быть «элементом оценки польскими военными, и это касается каждого конкретного случая».
«Если есть такая возможность и Украина на это соглашается, то мы должны ею воспользоваться. Но это личное мнение министра», - резюмировал представитель МИД Польши.