В МИД Польши заявили, что слова Сикорского о сбитии ракет над Украиной его личное мнение

Слова министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского относительно возможного сбивания польской противовоздушной обороной российских ракет и дронов над территорией Украины не является позицией правительства, а личным мнением главы МИД. Об этом сказал спикер МИД Польши Павел Вронский, сообщает Укринформ.

«Это личное мнение министра Сикорского, а не позиция польского правительства» , - заявил Вронский.

Как он пояснил, позиция Сикорского состоит в том, что для защиты жителей Польши и предотвращения несчастья нужно использовать любые возможности, и защита воздушного пространства является обязанностью государства.

Однако представитель внешнеполитического ведомства предостерег, что возможность сбивания российских ракет и дронов на значительной высоте в воздушном пространстве Украины должна быть «элементом оценки польскими военными, и это касается каждого конкретного случая».