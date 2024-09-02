Угорщина заявила, що країна не виживе без російської нафти

Угорщина не виживе﻿ без нафти з Росії, рішення України призупинити поставки Лукойлу нафтопроводом Дружба стало серйозним викликом для країни. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто російському пропагандистам, повідомляє Новое время.

«Якщо Угорщина припинить постачання нафти з Росії, ми просто не виживемо, не зможемо в широкому сенсі нагодувати країну. Ми просто не зможемо забезпечити попит на паливо. Чому? Тому що у нас немає достатньої альтернативної інфраструктури. Є ще один трубопровід, що проходить в Угорщину з Хорватії від Адріатичного узбережжя, але його потужність недостатня для того, щоб забезпечити не тільки Угорщину. Тут потрібно брати до уваги ще й Словаччину, яка забезпечується нафтою через Угорщину. І в неї просто немає іншого вибору. І частково Чеську Республіку» , — сказав Сіярто.

За його словами, якщо обрізати російські поставки нафти, «Угорщина повністю позбавляється нафти». «Потрібно просто подивитися на цифри. <...> Ми не хочемо брати на себе такі ризики. Тому те, що Україна ухвалила таке рішення, для нас це дуже серйозний виклик. Це впливає приблизно на третину нашого імпорту з Росії. У Словаччині ситуація ще гірша. Там на ці поставки припадає приблизно 40%».

Сійярто зазначив, що тимчасовий вихід знайти можна, але в «довгостроковій перспективі потрібно шукати інше, юридично значуще рішення».