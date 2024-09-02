Венгрия не выживет без нефти из России, решение Украины приостановить поставки Лукойла по нефтепроводу Дружба стало серьезным вызовом для страны. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто российскому пропагандистам, сообщает Новое время.

«Если Венгрия прекратит поставки нефти из России, мы просто не выживем, не сможем в широком смысле накормить страну. Мы просто не сможем обеспечить спрос на топливо. Почему? Потому что у нас нет достаточной альтернативной инфраструктуры. Есть еще один трубопровод, проходящий в Венгрию из Хорватии от Адриатического побережья, но его мощность недостаточна для того, чтобы обеспечить не только Венгрию. Тут нужно принимать в расчет еще и Словакию, которая обеспечивается нефтью через Венгрию. И у нее просто нет другого выбора. И отчасти Чешскую Республику» , — сказал Сийярто.

По его словам, если обрезать российские поставки нефти, «Венгрия полностью лишается нефти». «Нужно просто посмотреть на цифры. <...> Мы не хотим принимать на себя такие риски. Поэтому то, что Украина приняла такое решение, для нас это очень серьезный вызов. Это влияет примерно на треть нашего импорта из России. В Словакии ситуация еще хуже. Там на эти поставки приходится примерно 40%».

Сийярто отметил, что временный выход найти можно, но в «долгосрочной перспективе нужно искать иное, юридически значимое решение».