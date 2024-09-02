Можлива втрата Покровська не обвалить фронт - Костенко

Ймовірна втрата Покровська не означатиме, що Україна програла війну. Про це в інтерв'ю заявив нардеп "Голосу", секретар комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки, воїн Роман Костенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Якщо ворог далі так просуватиметься, то логічно, що найближчим часом він дійде до Покровська. Тому битва за Покровськ буде залежати від того, які ми матимемо ресурси і які будуть ухвалені рішення нашим командуванням. Сподіваюсь, що ворога, по-перше, не допустять туди. А по-друге, що ворогу буде досить дорого коштувати просування і до Покровська, і через Покровськ" , - зазначив парламентар.

Також Костенко поділився думкою, чи вплине на фронт ймовірна втрата Покровська.

"Чи це вплине якось на фронт? Звичайно, це наше місто. Чи це обвалить весь фронт? Хтось каже, що це все, логістичні шляхи закрито, ми не зможемо тримати оборону і весь Донбас буде захоплено. Я із цим не згоден, то що противник поступово захоплює території. Є ключові території, є висоти, але навіть якщо він візьме Покровськ, це не означатиме, що війну програно. Це буде ще один бій в цій війні. Тому битимемося далі, ніякої катастрофи 100% не станеться. Звичайно, щоб це не стало в подальшому серією катастроф, які призведуть до подальшої поразки" , - додав нардеп.

За словами парламентаря, зараз росіяни кинули всі сили та засоби, щоб прорвати там оборону.