Возможная потеря Покровска не обрушит фронт - Костенко

Вероятная потеря Покровска не будет означать, что Украина проиграла войну. Об этом в интервью заявил нардеп "Голоса", секретарь комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, воин Роман Костенко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Если враг дальше так будет продвигаться, то логично, что в ближайшее время он дойдет до Покровска. Поэтому битва за Покровск будет зависеть от того, какие мы будем иметь ресурсы и какие будут приняты решения нашим командованием. Надеюсь, что врага, во-первых, не допустят туда. А во-вторых, что врагу будет достаточно дорого стоить продвижение и в Покровск, и через Покровск" , - отметил парламентарий.

Также Костенко поделился мнением, повлияет ли на фронт вероятная потеря Покровска.

"Повлияет ли это как-то на фронт? Конечно, это наш город. Или это обвалит весь фронт? Кто-то говорит, что это - все, логистические пути закрыты, мы не сможем держать оборону, и весь Донбасс будет захвачен. Я с этим не согласен - что противник постепенно захватывает территории. Есть ключевые территории, есть высоты, но даже если он возьмет Покровск, это не будет означать, что война проиграна. Это будет еще один бой в этой войне. Поэтому будем биться дальше, никакой катастрофы 100% не произойдет. Конечно, чтобы это не стало в дальнейшем серией катастроф, которые приведут к дальнейшему поражению" , - добавил нардеп.

По словам парламентария, сейчас россияне бросили все силы и средства, чтобы прорвать там оборону.