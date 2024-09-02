В Криму зафіксували військовий транспорт "ядерного" управління Міноборони РФ

На дорогах окупованого Криму помітили транспорт 12-го управління Головного управління Міноборони РФ, яке відповідає за ядерні боєприпаси.З посиланням на дані очевидців, повідомляє Крим.Реалії.

Зазначається, що такі авто 12-го управління ГУМО РФ помічено, зокрема, на дорогах Керчі та Керченського півострова.

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Згідно із переліком цифрових кодів на реєстраційних знаках транспортних засобів ЗС Росії, машини 12 управління позначаються кодом 39.

12 ГУМО РФ займається зберіганням, експлуатацією та обслуговуванням ядерних боєприпасів. До його складу також належать Служба спеціального контролю, яка стежить за ядерними випробуваннями в інших країнах.