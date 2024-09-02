В Крыму зафиксировали военный транспорт "ядерного" управления Минобороны РФ

На дорогах оккупированного Крыма заметили транспорт 12-го управления Главного управления Минобороны РФ, отвечающего за ядерные боеприпасы. Со ссылкой на данные очевидцев, сообщает Крым.Реалии.

Отмечается, что такие авто 12-го управления ГУМО РФ отмечены, в частности, на дорогах Керчи и Керченского полуострова.

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Согласно перечню цифровых кодов на регистрационных знаках транспортных средств ВС России, машины 12 управления обозначаются кодом 39.

12 ГУМО РФ занимается хранением, эксплуатацией и обслуживанием ядерных боеприпасов. В его состав также входят Служба специального контроля, которая следит за ядерными испытаниями в других странах.