В України нестача коштів для масового виробництва дронів і ракет - Зеленський

Україна почала виробляти далекобійні дрони, та працює над ракетною програмою. Однак для цього потрібні інвестиції. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час брифінгу з прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схофом, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

За словами Зеленського, однією з тем під час розмови зі Схофом було питання того, чи зможе українська зброя компенсувати відсутність дозволу від деяких країн бити по території Російської Федерації.

"Ми почали виробляти далекобійні наші дрони, також почали працювати над ракетною програмою, яка результативна. Але на сьогодні нам потрібні гроші, щоб вкладати їх в наше виробництво. Ми працюємо над тим, щоб ми могли отримати відповідні кошти" , - сказав президент.

Він зауважив, що наразі у держави не вистачає коштів для масового виробництва. Попри це Україна виробляє вже дуже велику кількість далекобійних дронів, а для того, щоб випереджати РФ треба ще більше та швидше.

Наразі одним з самих актуальних питань для України є дозвіл країн-партнерів бити їх зброєю по території Російської Федерації. Попри те, що низка краї заявили, що Україна може самостійно використовувати надану зброю, США, Велика Британія та Італія не знали свої обмеження.

Зокрема, Штати дозволяють ЗСУ використовувати американську зброю лише для обстрілів прикордонних територій для самозахисту.

За словами міністра закордонних справ Чехії Яна Ліпавського, його країна має намір працювати з союзниками над тим, щоб вони дозволили Україні застосовувати свою зброю для атак на російську територію.