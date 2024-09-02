У Украины нехватка средств для массового производства дронов и ракет - Зеленский

Украина начала производить дальнобойные дроны и работает над ракетной программой. Однако для этого требуются инвестиции.﻿ Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время брифинга с премьер-министром Нидерландов Диком Схофом, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

По словам Зеленского, одной из тем во время разговора со Схофом был вопрос, сможет ли украинское оружие компенсировать отсутствие разрешения от некоторых стран бить по территории Российской Федерации.

"Мы начали производить дальнобойные наши дроны, также начали работать над ракетной программой, которая результативна. Но на сегодняшний день нам нужны деньги, чтобы вкладывать их в наше производство. Мы работаем над тем, чтобы мы могли получить соответствующие средства" , - сказал президент.

Он отметил, что в настоящее время у государства не хватает средств для массового производства. Несмотря на это, Украина производит уже очень большое количество дальнобойных дронов, а для того, чтобы опережать РФ нужно еще больше и быстрее.

Пока одним из самых актуальных вопросов для Украины является разрешение стран-партнеров бить их оружием по территории Российской Федерации. Несмотря на то, что ряд стран заявили, что Украина может самостоятельно использовать предоставленное оружие, США, Великобритания и Италия не знали своих ограничений.

В частности, Штаты позволяют ВСУ использовать американское оружие только для обстрелов приграничных территорий для самозащиты.

По словам министра иностранных дел Чехии Яна Липавского, его страна намерена работать с союзниками над тем, чтобы они разрешили Украине применять свое оружие для атак на российскую территорию.