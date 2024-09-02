Енергетики повідомили, як у вівторок діятимуть графіки

У вівторок 3 вересня графіки погодинних відключень діятимуть протягом усієї доби.﻿﻿ З посиланням на пресслужбу ДТЕК, повідомляє Економічна правда.

"Згідно з інформацією від "Укренерго" 3 вересня будуть задіяні графіки стабілізаційних відключень впродовж всієї доби" , - йдеться у повідомленні.

Обсяги відключень наступні:

00:00 – 06:00 – одна черга;

06:00 – 09:00 – дві черги;

09:00 – 16:00 – одна черга;

16:00 – 24:00 – дві черги.

В разі змін енергетики оперативно повідомлять про це.