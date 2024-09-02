У Мінцифри розповіли, коли до застосунку "Мрія" зможуть приєднатися всі школи

Президент Володимир Зеленський презентував освітній застосунок для учнів "Мрія": вже до кінця осені до нього зможуть приєднатися охочі школи.﻿﻿ З посиланням на пресслужбу Мінцифри, повідомляє Економічна правда.

"Сьогодні Президент разом з Михайлом Федоровим та Оксеном Лісовим презентував Мрію в прифронтовому Запоріжжі" , - йдеться у повідомленні.

Вже 40 пілотних шкіл Києва та Запорізької, Миколаївської, Одеської, Івано-Франківської, Київської і Дніпропетровської областей розпочали впроваджувати інновації в освітній процес та тестувати "Мрію" в режимі реального навчального року.

"100 тисяч учителів, учнів та батьків долучаться до цифровізації української освіти й протестують роботу застосунку та вебпорталу" , - продовжили у пресслужбі.

Зазначається, що у застосунку "Мрія" будуть наступні функції:

Планування дня: розклад уроків та домашка;

Бібліотека контенту;

Безпечні чати на базі Signal;

Оцінки олівчиком у журналі.

Вже наприкінці осені кожна охоча школа зможе приєднатися до "Мрії", додали у пресслужбі.