В Минцифры рассказали, когда к приложению "Мрія" смогут присоединиться все школы
Президент Владимир Зеленский презентовал образовательное приложение для учеников "Мрія": уже к концу осени к нему смогут присоединиться желающие школы. Со ссылкой на пресс-службу Минцифры, сообщает Экономическая правда.
"Сегодня Президент вместе с Михаилом Федоровым и Оксеном Лисовым презентовал Мечту в прифронтовом Запорожье", - говорится в сообщении.
Уже 40 пилотных школ Киева и Запорожской, Николаевской, Одесской, Ивано-Франковской, Киевской и Днепропетровской областей начали внедрять инновации в образовательный процесс и тестировать "Мрию" в режиме реального учебного года.
"100 тысяч учителей, учеников и родителей присоединятся к цифровизации украинского образования и протестируют работу приложения и веб-портала", - продолжили в пресс-службе.
Отмечается, что в приложении "Мрія" будут следующие функции:
- Планирование дня: расписание уроков и домашка;
- Библиотека контента;
- Безопасные чаты на базе Signal;
- Оценки карандашом в журнале.
Уже в этом году каждая желающая школа сможет присоединиться к "Мрии", добавили в пресс-службе.