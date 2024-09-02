Зеленський розповів, як Україна працює над поверненням Запорізької АЕС
На сьогодні для повернення під контроль України захопленої росіянами Запорізької АЕС робляться лише політичні кроки. Але їх недостатньо. Про це під час візиту до Запоріжжя сказав Президент Володимир Зеленський, повідомляє Укрінформ.
"Щодо повернення ЗАЕС, то сьогодні є тільки політичні кроки і, на жаль, їх недостатньо, щоб станція повернулася під наш контроль. Безпечніше, щоб Україна контролювала Запорізьку станцію, і поки що, з точки зору поля бою, я не бачу таких можливостей, а ті, які, напевно, є, вони небезпечні. Тому ми вважаємо, що все ж таки політично треба повертати нашу станцію. Принаймні, на всіх майданчиках ми про це говоримо", - сказав Зеленський.
Він додав, що питанням деокупації станції займається директор МАГАТЕ Рафаель Гросі. Найближчим часом в нього заплановано візит в Енергодар, зокрема на Запорізьку АЕС. Після цього візиту Гросі має приїхати в Київ, де зустрінеться із Президентом України.
"Ми працюємо постійно над тим, щоб там (на ЗАЕС - ред.) була ротація команди МАГАТЕ. Це говорить про те, що так, там "рускіє боєвікі" контролюють це. Але коли є на станції МАГАТЕ, все ж таки це більш безпечно. Принаймні, ми з вами розуміємо інформацію. Може, не повністю, не 100%, але інформація є, що там відбувається, і контроль безпеки все ж таки там за МАГАТЕ на сьогодні. Я знаю, що він (Гросі - ред.) має приїхати з деякими пропозиціями щодо посилення безпекового контролю, і ми будемо обговорювати наступні дії", - додав Зеленський.