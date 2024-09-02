Зеленський розповів, як Україна працює над поверненням Запорізької АЕС

На сьогодні для повернення під контроль України захопленої росіянами Запорізької АЕС робляться лише політичні кроки. Але їх недостатньо.﻿ Про це під час візиту до Запоріжжя сказав Президент Володимир Зеленський, повідомляє Укрінформ.

"Щодо повернення ЗАЕС, то сьогодні є тільки політичні кроки і, на жаль, їх недостатньо, щоб станція повернулася під наш контроль. Безпечніше, щоб Україна контролювала Запорізьку станцію, і поки що, з точки зору поля бою, я не бачу таких можливостей, а ті, які, напевно, є, вони небезпечні. Тому ми вважаємо, що все ж таки політично треба повертати нашу станцію. Принаймні, на всіх майданчиках ми про це говоримо" , - сказав Зеленський.

Він додав, що питанням деокупації станції займається директор МАГАТЕ Рафаель Гросі. Найближчим часом в нього заплановано візит в Енергодар, зокрема на Запорізьку АЕС. Після цього візиту Гросі має приїхати в Київ, де зустрінеться із Президентом України.