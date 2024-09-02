Зеленский рассказал, как Украина работает над возвращением Запорожской АЭС
На сегодняшний день для возвращения под контроль Украины захваченной россиянами Запорожской АЭС предпринимаются только политические шаги. Но их недостаточно. Об этом во время визита в Запорожье сказал Президент Владимир Зеленский, сообщает Укринформ.
"Относительно возвращения ЗАЭС, то сегодня есть только политические шаги и, к сожалению, их недостаточно, чтобы станция вернулась под наш контроль. Безопаснее, чтобы Украина контролировала Запорожскую станцию, и пока, с точки зрения поля боя, я не вижу таких возможностей, а те, которые, наверное, есть, они опасны. Поэтому мы считаем, что все же политически надо возвращать нашу станцию. По крайней мере, на всех площадках мы об этом говорим", - сказал Зеленский.
Он добавил, что вопросом деоккупации станции занимается директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. В ближайшее время у него запланирован визит в Энергодар, в частности, на Запорожскую АЭС. После этого визита Гроси должен приехать в Киев, где встретится с Президентом Украины.
"Мы работаем постоянно над тем, чтобы там (на ЗАЭС - ред.) была ротация команды МАГАТЭ. Это говорит о том, что да, там «русские боевики» контролируют это. Но когда есть на станции МАГАТЭ, все же это более безопасно. По крайней мере, мы с вами понимаем информацию. Может, не полностью, не 100%, но информация есть, что там происходит, и контроль безопасности все же там за МАГАТЭ на сегодня. Я знаю, что он (Гроси - ред.) должен приехать с некоторыми предложениями по усилению контроля безопасности, и мы будем обсуждать следующие действия", - добавил Зеленский.