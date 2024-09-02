Зеленский рассказал, как Украина работает над возвращением Запорожской АЭС

На сегодняшний день для возвращения под контроль Украины захваченной россиянами Запорожской АЭС предпринимаются только политические шаги. Но их недостаточно. Об этом во время визита в Запорожье сказал Президент Владимир Зеленский, сообщает Укринформ.

"Относительно возвращения ЗАЭС, то сегодня есть только политические шаги и, к сожалению, их недостаточно, чтобы станция вернулась под наш контроль. Безопаснее, чтобы Украина контролировала Запорожскую станцию, и пока, с точки зрения поля боя, я не вижу таких возможностей, а те, которые, наверное, есть, они опасны. Поэтому мы считаем, что все же политически надо возвращать нашу станцию. По крайней мере, на всех площадках мы об этом говорим" , - сказал Зеленский.

Он добавил, что вопросом деоккупации станции занимается директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. В ближайшее время у него запланирован визит в Энергодар, в частности, на Запорожскую АЭС. После этого визита Гроси должен приехать в Киев, где встретится с Президентом Украины.