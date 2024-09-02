Пройшла закрита нарада за участю Сирського: у Генштабі повідомили деталі

Військове командування провело засідання щодо підсумків діяльності ЗСУ у серпні цього року. Було використано закриту мережу відеоконференцзв'язку.﻿ З посиланням на Генштаб ЗСУ, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

Під час наради головнокомандувач ЗС України генерал Олександр Сирський звернув увагу на необхідність підвищити рівень бойового злагодження сформованих військових частин. Також мова йшла про посилення ефективності індивідуальної й колективної підготовки особового складу до виконання бойових завдань.

Основну увагу в ході заходу приділили:

змінам в оперативній обстановці;

комплектуванню військових частин підготовленим та вмотивованим особовим складом;

комплексній підготовці новостворених бригад та відновленні діючих;

безперебійному забезпеченню бойових підрозділів штатною лінійкою ОВТ та боєприпасами;

оперативному впровадженню досвіду бойових дій в систему підготовки військ;

визначенню основних шляхів вирішення низки проблемних питань.

З початку серпня російська армія посилювала наступ по всій лінії фронту. Однак наразі найгарячішим напрямком лишається Покровський. Росіяни там змогли просунутись на 11 кілометрів до міста Покровськ, у зв'язку з чим там було оголошено тривалу комендантську годину та евакуацію мирного населення.

Як розповідав Сирський, на Покровському напрямку росіяни активно використовують свою перевагу у живій силі та військовій техніці. Щодня там відбувається понад 50 бойових зіткнень, а росіяни втрачають до 300 солдатів.

Також з початку серпня ЗСУ проводять операцію у Курській області. За цей час ЗСУ взяли під контроль вже 100 населених пунктів у російському регіоні. Також там було захоплено велику кількість полонених російських військових, їх намагатимуться обміняти на полонених українців.

Як розповідав президент Володимир Зеленський, дії ЗСУ в Курській області є частиною великої військово-дипломатичної операції.

Також операція ЗСУ в Курській області призвела до того, що Москва зняла з фронту в Україні близько 30 тисяч військових та перекинула їх на цей напрямок.