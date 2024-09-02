Прошло закрытое совещание с участием Сырского: в Генштабе сообщили детали

Военное командование провело заседание по итогам деятельности ВСУ в августе этого года. Была использована закрытая сеть видеоконференцсвязи.﻿ Со ссылкой на Генштаб ВСУ, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

Во время совещания главнокомандующий ВС Украины генерал Александр Сырский обратил внимание на необходимость повысить уровень боевого слаженности сформированных воинских частей. Речь также шла об усилении эффективности индивидуальной и коллективной подготовки личного состава к выполнению боевых задач.

Основное внимание в ходе мероприятия уделили:

изменениям в оперативной обстановке;

комплектованию воинских частей подготовленным и мотивированным личным составом;

комплексной подготовке вновь бригад и восстановлении действующих;

бесперебойному обеспечению боевых подразделений штатной линейкой ВВТ и боеприпасами;

оперативное внедрение опыта боевых действий в систему подготовки войск;

определению основных путей решения ряда проблемных вопросов.

С начала августа российская армия усиливала наступление по всей линии фронта. Однако пока самым горячим направлением остается Покровское. Россияне там смогли продвинуться на 11 километров до города Покровск, в связи с чем там был объявлен длительный комендантский час и эвакуация мирного населения.

Как рассказывал Сырский, на Покровском направлении россияне активно используют свое преимущество в живой силе и военной технике. Каждый день там происходит более 50 боевых столкновений, а россияне теряют до 300 солдат.

Также с начала августа ВСУ проводят операцию в Курской области. В настоящее время ВСУ взяли под контроль уже 100 населенных пунктов в российском регионе. Также там было захвачено большое количество пленных российских военных, их постараются обменять на пленных украинцев.

Как рассказывал президент Владимир Зеленский, действия ВСУ в Курской области являются частью крупной военно-дипломатической операции.

Также операция ВСУ в Курской области привела к тому, что Москва сняла с фронта в Украине около 30 тысяч военных и перебросила их на это направление.