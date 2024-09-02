Путін запропонував Монголії знижки на газ в обмін на трубопровід до Китаю

Росія розглядає можливість поставок до Монголії "дешевого газу" в разі будівництва трубопроводу до Китаю "Сила Сибири-2". З посиланням на The Moscow Times, повідомляє БiзнесЦензор.

Про це заявив президент Росії Владімір Путін в інтерв'ю монгольській газеті "Оноодор". За словами Путіна, також ведеться підготовка міжурядової угоди щодо поставок Монголії нафтопродуктами зі знижкою. Москва незмінно "відгукується на прохання монгольських друзів про сприяння у забезпеченні зростання потреб у паливі за пільговими цінами".

Путін додав, що Росію та Монголію "пов'язують десятиліття плідної співпраці", а розвиток партнерства з нею "був і залишається одним із пріоритетів російської зовнішньої політики".

2 вересня Путін вперше за п'ять років прилетів з офіційним візитом до Монголії – країни, через територію якої має пройти трубопровід "Сила Сибири-2". Нова труба проєктною потужністю 50 млрд кубометрів на рік, за задумом Кремля, могла б замінити "Газпрому" втрату європейського газового ринку, куди до початку повномасштабної війни проти України компанія качала понад 150 млрд кубометрів газу на рік.

Втім, Монголія не включила "Силу Сибири-2" до плану національного розвитку на найближчі 'ять років.

Путін ще 2022 року запропонував китайському лідеру Сі Цзіньпіну наростити закупівлі російського газу до 100 млрд кубометрів на рік, щоб замінити "Газпрому" втрачений європейський ринок.

Але незважаючи на заяви про "стратегічне партнерство" без кордонів та поїздки Путіна до Пекіна, голова Китаю так і не дав "добро" на будівництво.

За даними Financial Times, каменем спотикання стала ціна газу: Китай вимагає опустити її до внутрішньоросійського рівня, тобто близько $60 за тисячу кубометрів, що вчетверо дешевше, ніж російський газ коштує Китаю зараз: $260 за тисячу кубометрів газопроводом "Сила Сибири-1".

Російська влада наприкінці минулого року стверджувала, що проєкт "Сила Сибири-2" знаходиться на високому ступені готовності й уже в першому кварталі 2024 року буде затверджено проєктну документацію. Після цього можна було починати будівництво.

Монголія розраховувала на надходження інвестицій за рахунок будівництва газопроводу, вартість якого оцінювали в $8-15 млрд, але "в Росії грошей немає, а Китай будувати не поспішає", пояснив експерт Шанхайської академії соціальних досліджень Лі Ліфан. Крім того, Пекін може побоюватися посилення російського впливу в Монголії.