Путин предложил Монголии скидки на газ в обмен на трубопровод в Китай

Россия рассматривает возможность поставок в Монголию "дешевого газа" в случае строительства трубопровода в Китай "Сила Сибири-2". Со ссылкой на The Moscow Times, сообщает БизнесЦензор.

Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью монгольской газете "Оноодор". По словам Путина, также ведется подготовка межправительственного соглашения по поставкам Монголии по нефтепродуктам со скидкой. Москва неизменно "откликается на просьбу монгольских друзей о содействии в обеспечении роста потребностей в топливе по льготным ценам".

Путин добавил, что Россию и Монголию "связывают десятилетия плодотворного сотрудничества", а развитие партнерства с ней "было и остается одним из приоритетов российской внешней политики".

2 сентября Путин впервые за пять лет прилетел с официальным визитом в Монголию – страну, через территорию которой должен пройти трубопровод "Сила Сибири-2". Новая труба проектной мощностью 50 млрд кубометров в год, по замыслу Кремля, могла бы заменить "Газпрому" потерю европейского газового рынка, куда к началу полномасштабной войны против Украины компания качала более 150 млрд кубометров газа в год.

Впрочем, Монголия не включила "Силу Сибири-2" в план национального развития на ближайшие пять лет.

Путин еще в 2022 году предложил китайскому лидеру Си Цзиньпину нарастить закупки российского газа до 100 млрд кубометров в год, чтобы заменить "Газпрому" утраченный европейский рынок.

Но несмотря на заявления о "стратегическом партнерстве" без границ и поездки Путина в Пекин, глава Китая так и не дал "добро" на строительство.

По данным Financial Times, камнем преткновения стала цена газа: Китай требует опустить ее до внутрироссийского уровня, то есть около $60 за тысячу кубометров, что вчетверо дешевле, чем российский газ стоит Китаю сейчас: $260 за тысячу кубометров по газопроводу "Сила Сибири-1".

Российские власти в конце прошлого года утверждали, что проект "Сила Сибири-2" находится на высокой степени готовности и уже в первом квартале 2024 года будет утверждена проектная документация. После этого можно было начинать строительство.

Монголия рассчитывала на поступление инвестиций за счет строительства газопровода, стоимость которого оценивалась в $8-15 млрд, но "в России денег нет, а Китай строить не спешит", объяснил эксперт Шанхайской академии социальных исследований Ли Лифан. Кроме того, Пекин может опасаться усиления российского влияния в Монголии.