МЗС Китаю зробило заяву про багатополярний світ

Країни Африки разом із Китаєм мають спільно відстоювати міжнародний порядок, заснований на міжнародному праві, та будувати "рівноправний і впорядкований багатополярний світ", заявив міністр закордонних справ КНР Ван Ї. Про це йдеться на сайті китайського МЗС, повідомляє Корреспондент.

"В останні роки світ увійшов у новий період турбулентності та змін. Проте незалежно від того, як змінюється міжнародна ситуація, початкове прагнення Китаю та Африки працювати спільно для забезпечення міжнародної чесності і справедливості залишається непорушним" , - заявив дипломат.

Ван Ї наголосив, що Китай виступає за "рівноправний і впорядкований багатополярний світ" та всеосяжну економічну глобалізацію.