МЗС Китаю зробило заяву про багатополярний світ
Країни Африки разом із Китаєм мають спільно відстоювати міжнародний порядок, заснований на міжнародному праві, та будувати "рівноправний і впорядкований багатополярний світ", заявив міністр закордонних справ КНР Ван Ї. Про це йдеться на сайті китайського МЗС, повідомляє Корреспондент.
"В останні роки світ увійшов у новий період турбулентності та змін. Проте незалежно від того, як змінюється міжнародна ситуація, початкове прагнення Китаю та Африки працювати спільно для забезпечення міжнародної чесності і справедливості залишається непорушним", - заявив дипломат.
Ван Ї наголосив, що Китай виступає за "рівноправний і впорядкований багатополярний світ" та всеосяжну економічну глобалізацію.
"Китай і Африка спільно захищають справжню багатосторонність, виступають проти гегемонізму та протекціонізму, твердо підтримують міжнародну систему, ядром якої є ООН та міжнародний порядок, заснований на міжнародному праві. Вони також твердо відстоюють спільні законні права та інтереси Глобального Півдня і сприяють світовому миру й розвитку", - підкреслив МЗС КНР.