МИД Китая сделал заявление о многополярном мире

Страны Африки вместе с Китаем должны совместно отстаивать международный порядок, основанный на международном праве, и строить "равноправный и упорядоченный многополярный мир", заявил министр иностранных дел КНР Ван И. Об этом говорится на сайте китайского МИД, сообщает Корреспондент.

"В последние годы мир вошел в новый период турбулентности и перемен. Однако независимо от того, как меняется международная ситуация, первоначальное стремление Китая и Африки работать совместно для обеспечения международной честности и справедливости остается незыблемым" , - заявил дипломат.

Ван И подчеркнул, что Китай выступает за "равноправный и упорядоченный многополярный мир" и всеобъемлющую экономическую глобализацию.