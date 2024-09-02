МИД Китая сделал заявление о многополярном мире
Страны Африки вместе с Китаем должны совместно отстаивать международный порядок, основанный на международном праве, и строить "равноправный и упорядоченный многополярный мир", заявил министр иностранных дел КНР Ван И. Об этом говорится на сайте китайского МИД, сообщает Корреспондент.
"В последние годы мир вошел в новый период турбулентности и перемен. Однако независимо от того, как меняется международная ситуация, первоначальное стремление Китая и Африки работать совместно для обеспечения международной честности и справедливости остается незыблемым", - заявил дипломат.
Ван И подчеркнул, что Китай выступает за "равноправный и упорядоченный многополярный мир" и всеобъемлющую экономическую глобализацию.
"Китай и Африка совместно защищают настоящую многосторонность, выступают против гегемонизма и протекционизма, твердо поддерживают международную систему, ядром которой является ООН и международный порядок, основанный на международном праве. Они также твердо отстаивают общие законные права и интересы Глобального Юга и способствуют мировому миру и развитию", - подчеркнул МИД КНР.