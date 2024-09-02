СБУ повторно перевірить начштабу Сил безпілотних систем Гладкого

Безпековий комітет Верховної Ради прийняв рішення звернутися до Служби безпеки України для повторної перевірки начальника штабу Сил безпілотних систем ЗСУ Романа Гладкого. Про це розповіла народна депутатка від фракції "Голос" Соломія Бобровська, повідомляє Суспільне.

Так депутатка розповіла, що попри схвальні відгуки від головкома ЗСУ Олександра Сирського про професійність Гладкого, під час засідання Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Верховної ради України постала низка питань до нового начальника штабу, зокрема:

чи є паспорт РФ в його дружини;

чи правда те, що його донька виступала під прапором ФСБ РФ на спортивних змаганнях;

у самої Бобровської було питання, чи має Гладкий довідку з перевіркою СБУ, чи була вона надана для тих, хто підписував його нове призначення, зокрема Рустему Умерову;

чи було скасовано рішення Верховного суду про закриття доступу до державної таємниці для Гладкого.

"Ви знаєте, жодної відповіді на жодне питання ми не отримали. Понад те, Міністерство оборони не має довідки від СБУ, яка б говорила про те, як він (Гладков - Ред.) пройшов цю перевірку. Про паспорти. Жодних коментарів про дружину і про доньку" , - сказала Бобровська.

Та додала, що зрештою комітет ухвалив рішення про те, що направить лист до СБУ із проханням перевірки. Головнокомандувач Сирський підтримав це рішення.