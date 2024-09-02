СБУ повторно проверит начштаба Сил беспилотных систем Гладкого
Комитет по безопасности Верховной Рады принял решение обратиться в Службу безопасности Украины для повторной проверки начальника штаба Сил беспилотных систем ВСУ Романа Гладкого. Об этом рассказала народный депутат от фракции "Голос" Соломия Бобровская, сообщает Суспільне.
Депутат рассказала, что несмотря на положительные отзывы от главкома ВСУ Александра Сирского о профессионализме Гладкого, во время заседания Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады Украины возник ряд вопросов к новому начальнику штаба, в частности:
- есть ли паспорт РФ у его жены;
- правда ли то, что его дочь выступала под флагом ФСБ РФ на спортивных соревнованиях;
- у самой Бобровской был вопрос, имеет ли Гладкий справку с проверкой СБУ, была ли она предоставлена для тех, кто подписывал его новое назначение, в частности Рустему Умерову;
- было ли отменено решение Верховного суда о закрытии доступа к государственной тайне для Гладкого.
"Вы знаете, ни одного ответа ни на один вопрос мы не получили. Более того, Министерство обороны не имеет справки от СБУ, которая бы говорила о том, как он (Гладкий - Ред.) прошел эту проверку. О паспортах. Никаких комментариев о жене и о дочери", - сказала Бобровская.
И добавила, что в конце концов комитет принял решение о том, что направит письмо в СБУ с просьбой проверки. Главнокомандующий Сырский поддержал это решение.
"Общество должно знать, почему его жена была в Крыму, почему он ездил во время АТО в Севастополь, когда он семью забрал? То есть какие-то определенные вещи, касающиеся не личной жизни, а касающиеся государственной безопасности. Поскольку ответов нет, будем спрашивать, продолжать копать, пока не узнаем, все ли в порядке, или у СБУ есть вопросы к Гладкому", - резюмировала народная избранница.