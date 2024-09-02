СБУ повторно проверит начштаба Сил беспилотных систем Гладкого

Комитет по безопасности Верховной Рады принял решение обратиться в Службу безопасности Украины для повторной проверки начальника штаба Сил беспилотных систем ВСУ Романа Гладкого.﻿ Об этом рассказала народный депутат от фракции "Голос" Соломия Бобровская, сообщает Суспільне.

Депутат рассказала, что несмотря на положительные отзывы от главкома ВСУ Александра Сирского о профессионализме Гладкого, во время заседания Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады Украины возник ряд вопросов к новому начальнику штаба, в частности:

есть ли паспорт РФ у его жены;

правда ли то, что его дочь выступала под флагом ФСБ РФ на спортивных соревнованиях;

у самой Бобровской был вопрос, имеет ли Гладкий справку с проверкой СБУ, была ли она предоставлена для тех, кто подписывал его новое назначение, в частности Рустему Умерову;

было ли отменено решение Верховного суда о закрытии доступа к государственной тайне для Гладкого.

"Вы знаете, ни одного ответа ни на один вопрос мы не получили. Более того, Министерство обороны не имеет справки от СБУ, которая бы говорила о том, как он (Гладкий - Ред.) прошел эту проверку. О паспортах. Никаких комментариев о жене и о дочери" , - сказала Бобровская.

И добавила, что в конце концов комитет принял решение о том, что направит письмо в СБУ с просьбой проверки. Главнокомандующий Сырский поддержал это решение.