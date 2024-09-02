У Дніпрі через ворожий удар є загиблий та постраждалі

Місто Дніпро сьогодні ввечері, 2 вересня, було атаковане російськими загарбниками із застосуванням ракетного озброєння. Через ворожу атаку відомо про загиблого та постраждалих.﻿ З посиланням на начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Чиновник розповів, що з'явилася інформація, що внаслідок сьогоднішньої ракетної атаки по Дніпру є загиблий та троє поранених.

"Співчуття рідним та близьким" , - додав керівник ОВА.

Перед тим, близько пів на одинадцяту вечора, стало відомо про повітряну атаку по Дніпру. У командуванні Повітряних сил ЗСУ інформували про загрозу балістики.

Як розповів глава Дніпропетровської ОВА, після вибуху в обласному центі було відомо про пошкодження житлових будинків в одному з районів міста.

Він додав, що вся інформація про наслідки удару по Дніпру буде пізніше.