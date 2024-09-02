В Днепре из-за вражеского удара есть погибший и пострадавшие
Город Днепр сегодня вечером, 2 сентября, был атакован российскими захватчиками с применением ракетного вооружения. Из-за вражеской атаки известно о погибшем и пострадавшем. Со ссылкой на начальника Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.
Чиновник рассказал, что появилась информация, что в результате сегодняшней ракетной атаки по Днепру есть погибший и трое раненых.
"Соболезнование родным и близким", - добавил руководитель ОВА.
Перед этим, около половины одиннадцатого вечера, стало известно о воздушной атаке по Днепру. В командовании Воздушных сил ВСУ информировали об угрозе баллистики.
Как рассказал глава Днепропетровской ОВ, после взрыва в областном центе было известно о повреждении жилых домов в одном из районов города.
Он добавил, что вся информация о последствиях удара по Днепру будет позже.