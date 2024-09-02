Міноборони ввело в експлуатацію перший підземний стабілізаційний пункт для ЗСУ

Міноборони України ввело в експлуатацію перший підземний стабілізаційний пункт для ЗСУ. З посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

Міністерство зазначає, що шпиталь сконструйований із шести сталевих бункерів, оснащених системами вентиляції, водопостачання та альтернативними джерелами живлення.

«Завдяки сучасному медичному обладнанню, включаючи операційні блоки та реанімаційні відділення, тут можуть надавати допомогу понад 100 пораненим щодоби» , — йдеться у повідомленні.

Пресслужба зазначає, що проєкт є першим кроком у рамках масштабної ініціативи, що передбачає будівництво понад 20 таких стабпунктів.

«Такі підземні стабпункти є критично важливими для збереження життів наших військових. В умовах інтенсивних бойових дій ми маємо забезпечити максимальний захист і швидку медичну допомогу нашим героям» , — зазначив міністр оборони України Рустем Умєров.

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