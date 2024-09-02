Минобороны ввело в эксплуатацию первый подземный стабилизационный пункт для ВСУ

Минобороны Украины ввело в эксплуатацию первый подземный стабилизационный пункт для ВСУ. Со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Министерство отмечает, что госпиталь сконструирован из шести стальных бункеров, оснащенных системами вентиляции, водоснабжения и альтернативными источниками питания.

«Благодаря современному медицинскому оборудованию, включая операционные блоки и реанимационные отделения, здесь могут оказывать помощь более 100 раненым ежесуточно» , — говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что проект является первым шагом в рамках масштабной инициативы, предусматривающей строительство более 20 таких стабпунктов.

«Такие подземные стабпункты являются критически важными для сохранения жизней наших военных. В условиях интенсивных боевых действий мы должны обеспечить максимальную защиту и быструю медицинскую помощь нашим героям» , — отметил министр обороны Украины Рустем Умеров.

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