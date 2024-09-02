РФ закупила 300 кілограмів доларів у Руанди - росЗМІ

У січні 2024 року Росія придбала у Руанди готівку на суму 29 мільйонів 210 тисяч доларів. Про це повідомляє Вёрстка, посилаючись на конфіденційні дані російської митної статистики, повідомляє Новое время.

Валюту придбали у Міністерства оборони Руанди, а з російського боку угоду здійснив Рособоронекспорт, який є єдиним державним посередником з торгівлі військовою продукцією.

За даними видання, у поставці були банкноти номіналом 100 доларів, загальна вага яких — 292 кг.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну російський бізнес почав використовувати готівку для розрахунків, щоб уникнути затримок у зовнішньоторговельних платежах через санкції. З лютого 2022 року в Росію було ввезено 2,3 млрд доларів і євро в готівковій формі, попри санкції США та ЄС. Частину доларових банкнот ввозили через Туреччину та ОАЕ, повідомляло Reuters.

Як з’ясувала Система, основну частину готівки, близько 1,5 млрд доларів, задекларувала компанія Аеро-Трейд. Ця компанія управляє магазинами duty-free в аеропортах п’яти російських міст і має зв’язки з друзями російського диктатора Володимира Путіна, зокрема, з його однокурсником Ільгамом Рагімовим і спаринг-партнером Аркадієм Ротенбергом.