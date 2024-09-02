РФ закупила 300 килограммов долларов у Руанды - росСМИ

В январе 2024 года Россия приобрела у Руанды наличные доллары на сумму 29 млн 210 тысяч. Об этом пишет Вёрстка, ссылаясь на конфиденциальные данные российской таможенной статистики, сообщает Новое время.

Валюту приобрели у Министерства обороны Руанды, а с российской стороны сделку осуществил Рособоронэкспорт, который является единственным государственным посредником по торговле военной продукцией.

По данным издания, в поставке были банкноты номиналом 100 долларов, общий вес которых — 292 кг.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину российский бизнес начал использовать наличные для расчетов, чтобы избежать задержек во внешнеторговых платежах из-за санкций. С февраля 2022 года в Россию было ввезено 2,3 млрд долларов и евро в наличной форме, несмотря на санкции США и ЕС. Часть долларовых банкнот ввозили через Турцию и ОАЭ, сообщало Reuters.

Как выяснила Система, основную часть наличных, около 1,5 млрд долларов, задекларировала компания Аэро-Трейд. Эта компания управляет магазинами duty-free в аэропортах пяти российских городов и имеет связи с друзьями российского диктатора Владимира Путина, в частности, с его однокурсником Ильгамом Рагимовым и спарринг-партнером Аркадием Ротенбергом.