Ізраїль вдарив по пускових установках "Хезболли" у відповідь на обстріл

Ізраїльська військова авіація завдала ударів по десяти пускових установках угруповання "Хезболла", Вони були розташовані на півдні Лівану, та використовувалися бойовиками для обстрілів по ізраїльській території.﻿ Про це повідомляє Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

У заяві ізраїльського військового відомства вказується, що 10 пускових установок "Хезболли", по яких було завдано ударів з повітря, становили загрозу для громадян Ізраїлю. Вони розташовувалися в районах Зібкін і Чихіне на півдні території Лівану.

"Крім того, були обстріляні спостережні пости "Хезболли" в районі Хула на півдні Лівану" , - передали в ЦАХАЛ.

Також в Армії оборони Ізраїлю розповіли про атаку з боку бойовиків, та роботу ППО для перехоплення снарядів.

"В результаті ударів з пускових установок по території Ізраїлю було випущено кілька снарядів, які, як було виявлено, переходили з Лівану в бік району Араб-ель-Арамше" , - йдеться в заяві.

У ЦАХАЛ додали, що кілька снарядів були перехоплені засобами ППО, а інші "впали на відкритих територіях".

Даних щодо можливих постраждалих не надходили.

Обстріли з боку Лівану й удари Ізраїлю

Нагадаємо, між Ізраїлем та Ліваном, де діє підтримуване Іраном ісламістське угруповання "Хезболла", обстріли відбуваються не рідко. Проте нині удари суттєво почастішали, й загострення відбувається на тлі зростання напруженості на Близькому Сході.

Як повідомлялося, 27 липня "Хезболла" завдала удару по стадіону на Голанських висотах в Ізраїлі, і внаслідок обстрілу загинули понад 10 дітей, ще понад 30 осіб були поранені.

Ізраїль заявив, що атака "Хезболли" не залишиться без відповіді, та попередив Ліван про війну, яка може бути "руйнівною".

Також повідомлялося, що 20 серпня ізраїльська армія вдарила по складах ліванського угруповання в долині Бекаа. А нещодавно війська Ізраїлю вдарили по об'єктах "Хезболли" в районах Марун ель-Рас і Айта аш-Шаб на півдні Лівану.

Пізніше, 25 серпня, бойовики "Хезболла" з Лівану обстріляли Ізраїль сотнями ракет і безпілотників. ЦАХАЛ відповів на атаку ударами по об'єктах "Хезболли" в Лівані.

Додамо, у Сполучених Штатах Америки вважають, що ця перестрілка загрожує перерости у регіональну війну на Близькому Сході.